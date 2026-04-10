Sono stati svelati oggi i gruppi che il prossimo luglio arriveranno a Quartu per la 41 esima edizione di Sciampitta, il festival internazionale del folklore organizzato dal gruppo Città di Quarto. Per tutti è un debutto assoluto in città. Si tratta di Argentina, Portogallo, Perù e Friuli oltre ai gruppi quartesi e delle altri parti dell’Isola. Il programma ricalcherà quello dell’anno scorso con la messa dei popoli in basilica seguita dalla cerimonia al monumento ai caduti in piazza Sant’Elena e dalla sfilata con i gruppi partecipanti. Poi ci saranno le serate nel palco allestito nella piazza davanti al Comune.

Tornerà anche Sciampitta sotto le stelle con i balli a Sa Dom’e Farra. Intanto la prossima settimana Quartu diventa la capitale del folk in occasione del Cioff, un incontro che riunisce i rappresentanti dei festival italiani. L’appuntamento è per venerdì 17, sabato 18 e domenica 19. Una tre giorni con l’obiettivo di coordinare gli scambi culturali e la mobilità dei gruppi folklorici internazionali, programmare arrivi e partenze dei balletti provenienti da ogni parte del mondo, rafforzare la rete dei festival italiani e la loro collaborazione e promuovere la conoscenza reciproca come strumento di pace e fraternità. L’associazione Città di Quarto guiderà i delegati alla scoperta delle tradizioni locali tra usi e costumi, tradizioni artigiane e musicali, paesaggi costieri e siti storici tra incontri all’Hotel Califfo e escursioni nel territorio.

Saranno presenti i delegati di Agrigento, Apiro, Aviano, Bolotana, Buja, Castiglione del Lago. E ancora Gorizia , Ittiri, Macerata, Moliteno, Roccalumera, Sennori, Tarcento, Tempio Pausania, Trevisio e Vignarello/Roma.

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