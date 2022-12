Al Comune di Ussana sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per accedere ad un contributo per il rimborso delle utenze domestiche relative al secondo semestre 2022 e della TARI 2022: il tutto, nrell'ambito delle "Misure urgenti di solidarietà alimentare e di sostegno alle famiglie per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche".

I nuclei familiari residenti nel Comune di Ussana, in possesso dei requisiti indicati nel bando, possono presentare la domanda entro il 16 Dicembre 2022. «Un intervento studiato – ha detto il sindaco Emidio Contini - per venire incontro alle famiglie in difficoltà in un periodo difficile come questo».

Raffaele Serreli

