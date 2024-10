La passione per il cavallo a Senorbì è fortissima: in occasione della festa di Santa Vitalia, per tantissimi anni, i cavalieri della Sardegna si sono sfidati al trotto con arrivo nella frazione di Sisini, nell’ottocentesca Villa Aresu. La storica manifestazione verrà riproposta domani, domenica 13 ottobre, dall’associazione “Ruah centro equestre Paolo Pulisci” in collaborazione con l’associazione turistica Pro loco, Protezione civile “Sant’Isidoro”, l’amministrazione comunale, la Fraternità della Misericordia e l’associazione Marta Creative World di Marta Mascia.

I preparativi sono iniziati diverse settimane fa, dopo alcune riunioni tenute in Comune tra i promotori dell’iniziativa. Il consigliere comunale Francesco Falqui si è occupato delle varie fasi di preparazione della giornata insieme ai referenti dell’associazione Ruah Stefano Mureddu (presidente), Paolo Melis e Paolo Pireddu. Questo il programma della giornata: appuntamento alle 8 nella Villa Aresu per il raduno dei partecipanti, alle 8.30 la partenza della cavalcata in direzione Monte Turri, alle 13.15 il rientro a Sisini e la sistemazione dei cavalli e alle 13,45 il pranzo. A seguire musica dal vivo, battesimo della sella per bambini e dimostrazione mascalcia.

