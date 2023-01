Alla riscoperta del passato con uno sguardo verso il futuro.

È la ricetta che ha portato alla costituzione della cooperativa Archeologia Natura Turismo Esperienziale e Sostenibile (Antes), nata grazie a un finanziamento di 50.000 euro del Gal Sole Grano Terra. «Il progetto consentirà, tra le altre cose, di ampliare la conoscenza e la visibilità del territorio con un incremento del turismo grazie alle professionalità che possono restare a vivere e lavorare nelle nostre comunità, nello specifico nella Trexenta», ha spiegato la direttrice del Gal, Silvia Doneddu.

La cooperativa Antes è una squadra quasi tutta al femminile composta dalla presidente Maily Serra, di 38 anni di Siurgus Donigala, Matteo Erriu di 31 anni di Sisini e Maria Longhena di 62 anni di Bologna. Due le dipendenti, di 36 e 40 anni, entrambe di Gesico, che potranno spendere la loro professionalità sul territorio per un anno intero, più una giovane tirocinante di 28 anni di Senorbì.

Dopo la costituzione della cooperativa Antes, con fondi che arrivano dal Comune di Gesico (90.000 euro), Serra, Erriu e Longhena hanno avviato l’iter necessario per far nascere il sistema Museale di Gesico. Un sogno che si realizza per la presidente Serra: «Dopo quindici anni di libera professione come archeologa il mio desiderio era quello di formare una cooperativa ma non è stato facile trovare le professionalità giuste e quindi i soci che avessero la stessa idea di mettersi in gioco. Grazie a una ricerca accurata e ai finanziamenti del Gal, siamo riusciti nel nostro obiettivo».

Grande soddisfazione arriva anche dal sindaco di Gesico Terenzio Schirru: «Quanto sembrava impossibile da realizzare finalmente prende forma concreta e raggiunge un obiettivo prioritario del nostro programma amministrativo». Superato l’iter burocratico, la cooperativa ha partecipato a un bando del Comune di Gesico per la realizzazione del sistema museale che è stato inaugurato nei giorni scorsi nel centro S’Ulivariu, all’ingresso del paese.

