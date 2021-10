Tanti anni fa molti anziani di Sinnai hanno trovato ospitalità per il tempo libero nel vecchio cinema Roma, poi al piano terra del Palazzo di fronte alla chiesa parrocchiale dove ci si incontrava per leggere un giornale, per giocare a carte, per parlare di tante cose. Uno spazio, quest'ultimo, chiuso da tempo a causa del Covid, mentre il cinema Roma è inagibile.

Così gli anziani trascorrono ore della giornata nella piazza, spesso sulle panchine per la chiacchierata quotidiana. Il consigliere comunale Aldo Lobina sollecita una soluzione soprattutto ora che arrivano le piogge e il freddo. Lobina aggiunge pure che “il Comune fin dall’inizio della Consigliatura si era proposto di approvare un nuovo regolamento per le associazioni con relativa concessione di opportunità anche logistiche. Sono passati 29 mesi. Per lo studio di un regolamento ci sembrano una esagerazione. Il mondo delle associazioni giustamente protesta e ascrive il ritardo a limiti politici anche da parte di chi per delega avrebbe dovuto sovraintendere ad una ordinata procedura finalizzata ad una proficua collaborazione col terzo settore”.

Raffaele Serreli

© Riproduzione riservata