Nell’ambito del progetto “DesTEENazione - Desideri in Azione”, è stata ora aperta la manifestazione di interesse per la co-progettazione degli spazi multifunzionali da dedicare ai giovani, con sede in via Monsignor Angioni, con la collaborazione delle scuole e il coinvolgimento di tutto l’Ambito PLUS Quartu-Parteolla.

Una nuova tappa verso la realizzazione del progetto pensato per dare un nuovo punto di riferimento a un territorio che ha assoluto bisogno di luoghi oltre che occasioni di aggregazione. DesTEENazione mette al centro il ragazzo inteso come soggetto attivo, portatore di desideri e capacità, non come semplice utente passivo di servizi, in una logica di attuazione territoriale diffusa. Per la realizzazione del progetto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha concesso un finanziamento da tre milioni di euro mirato al contrasto delle fragilità giovanili e alla valorizzazione delle energie adolescenziali.

