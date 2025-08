Hanno raggirato un’anziana di Selargius spacciandosi per uno dei suoi figli e convincendola, tramite messaggi, a versare 2.300 euro su una carta prepagata.

Per la truffa, sono state denunciate due donne, una 40enne e una 29enne entrambe residenti nel Sud Italia. Il duo, con messaggi fraudolenti, è riuscito a far credere alla vittima che dall’altra parte del telefono ci fosse un familiare in difficoltà economiche.

L’indagine è scaturita dalla denuncia sporta dalla vittima, che lo scorso dicembre era stata contattata da un presunto familiare. Le due indagate l’hanno manipolata con abilità, convincendola a fare il versamento.

Il copione della truffa non è nuovo alle forze dell’ordine. Le modalità sono sempre le stesse: alla vittima arriva un messaggio o una telefonata in cui qualcuno di finge un parente bisognoso d’aiuto. Uno degli stratagemmi più usati è: «Mamma, ho perso il telefono e mi servono soldi. Puoi rispondere a questo numero?».

