Stop all’alta velocità nelle strade di Senorbì.

L’amministrazione comunale ha stanziato mezzo milione di euro per installare nel centro abitato i dossi artificiali per costringere gli automobilisti indisciplinati a ridurre l’andatura.

«Abbiamo stanziato 500.000 euro dal bilancio comunale per completare il piano di sicurezza stradale che prevede la messa in opera dei dissuasori», dice il sindaco Alessandro Pireddu.

Gli interventi straordinari sulla viabilità messi in agenda dal Comune puntano a costringere gli automobilisti a ridurre la velocità nelle strade considerate più a rischio: i lavori però non potranno iniziare prima che vengano completati gli interventi di posa in opera dell’asfalto nel centro abitato.

Nei giorni scorsi il consigliere comunale di opposizione Marco Melis si era espresso proprio sulla «necessità di definire un piano per la viabilità che possa migliorare la qualità della vita dei residenti anche attraverso maggiori investimenti sulla sicurezza, tra i quali ci deve essere il posizionamento dei dossi anti-velocità». Piano che, secondo il primo cittadino, è già in fase di realizzazione. «Proprio in questi giorni stiamo asfaltando le strade, successivamente installeremo i dissuasori», conclude Pireddu.

