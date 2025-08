Il Distretto Sociosanitario 5 della Asl di Cagliari, a seguito dell’assenza per motivi di salute del medico di base dottor Pier Luigi Congiu, ha attivato alcune misure temporanee per garantire l’assistenza ai suoi pazienti.

Gli orari degli studi medici associati in rete

In attesa della nomina di un medico sostituto, i cittadini di Senorbì assistiti dal dottor Congiu possono rivolgersi per le prescrizioni necessarie: al servizio di Continuità Assistenziale (Guardia medica) in via Carlo Sanna 41 muniti di codice fiscale ed eventuale esenzione, nonché di certificazione specialistica attestante la terapia in atto; ai Medici di Medicina Generale associati in rete, negli orari e sedi indicati. Non potranno essere accettate richieste di prescrizioni relative a patologie non documentate, richieste di certificazioni retrodatate o richieste differibili.

È possibile richiedere: prescrizioni farmacologiche, rilascio di ricette, certificazioni specialistiche, solo se documentate e necessarie. La Asl consiglia ai pazienti della Guardia medica di utilizzare preferibilmente la fascia oraria dalle 20 alle 22, evitando di interferire con le urgenze e garantendo la priorità ai casi più gravi. L’azienda sanitaria ha inoltre comunicato gli orari degli studi medici associati in rete, a cui i cittadini possono fare riferimento per ricevere assistenza.

