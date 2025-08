Prende il via la rassegna estiva "Oltremare", un progetto culturale ideato per valorizzare il territorio di Castiadas e Costa Rei attraverso spettacoli di musica, cultura e intrattenimento immersi in uno scenario naturale unico. L’iniziativa si svolgerà dal 14 al 31 agosto 2025 ospitata nel suggestivo Teatro all’aperto di "Sa Mandria", in territorio di Castadas, tra ulivi, lecci, melograni e lentischi, a pochi minuti da Costa Rei e Villasimius.

Promossa dall’Associazione "Amo il mio paese", con il patrocinio del Comune di Castiadas e il supporto dell'assessorato alla pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport della Regione, la rassegna si propone come un evento culturale di riferimento per l’estate isolana.

"Oltremare" è molto più di una rassegna: è un percorso emozionale tra spettacolo, sapori e tradizioni, capace di arricchire l’esperienza di viaggio di turisti e residenti. Il Teatro Sa Mandria si trasformerà in una vera e propria piazza incantata, con eleganti arredi, luci d’atmosfera, giochi di luce e scenografie che accompagneranno ogni serata al tramonto e sotto le stelle.

All’interno della programmazione, merita una menzione speciale la serata sarda del 21 agosto, condotta da Giuliano Marongiu. La direzione artistica è affidata a Marcotullio Coco, organizzatore di eventi in Sardegna La direzione organizzativa è a cura di Michelangelo Pintus, Pierpaolo Piu e Giovanni Iozza, professionisti nel settore dell’ospitalità e degli eventi.

Tra i partner dell’evento: SVL Sinergie (tecnica), ILDA Events (accoglienza), Box O ice Cagliari (biglietteria), Kaos Lab (arredi), Sgaravatti Garden Center (noleggio piante), Maremania (transfer), Dream Costa Rei, Hotel Garden Beach, IGV Santagiusta.

Il programma propone una ricca offerta di spettacoli: il 14 agosto è in programma Ferragosto DJ Set, Queen in Rock , DJ Walter Pizzulli | Fuochi d'artifici. Il 16 agosto: Veronica Perseo & Luca Jurman Quartet. il17 agosto: Lapola & Tamurita, cabaret e live music; il 18 agosto: Daniel DJ, Nonsoulfunky, Fargetta | Serata dedicata ad Ale; il 20 agosto Omaggio a Mina (Veronica Perseo) & Tributo a Battisti; il 21 agosto: Serata sarda con Boes e Merdules, Maria Giovanna Cherchi, Fantafolk e altri; il 22 agosto: Rock Side & Tutti Pazzi per il Live (RDS). Entro il 31 agosto si terrà una serata Circo, Wine Festival con Show Cooking, e un ultimo grande evento da definire In alcune serate: DJ Set, performance artistiche, degustazioni, spettacoli di luce e fuoco.

L’ingresso sarà contingentato per garantire un’esperienza esclusiva e di qualità. Inviti ufficiali e materiale informativo verranno distribuiti nei prossimi giorni alle strutture del territorio.

