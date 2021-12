È stata un successo la giornata dedicata ai bambini organizzata dal Comune e da Ats nell'hub di via Beethoven a Quartu Sant'Elena. Dalle 9 di stamattina alle 18 sono state quasi seicento le prime dosi somministrate ai piccoli dai 5 agli undici anni. Ad accogliere i piccoli c’era un hub trasformato in un grande luna park con i palloncini, i personaggi dei cartoni animati, lo zucchero filato e le caramelle. Con medici e infermieri con in testa il cappello di Babbo Natale e i volontari dell’Sos, Paff, Era, Nos e Quartu Soccorso che si sono infilati nei costumi di Pikachu, Lol e della Renna o che si sono messi le parrucche colorate in testa per intrattenere i bambini e distrarli nel momento della temuta puntura.

Giada, 8 anni, è arrivata con in braccio la sua bambola Sissi "perché mi aiuta a non avere paura e poi devo chiedere all’infermiera se può fare la puntura anche a lei". E il più contento era Davide, 11 anni, "perché così adesso potrò andare a trovare la nonna a Treviso". Tutti coraggiosi e senza paura assieme ai genitori.

Palloncini per i bimbi (foto Daga)

Soddisfatto il sindaco Graziano Milia: "È una giornata di speranza che guarda al futuro. La cosa sorprendente è che in alcuni casi i bambini si mostrano più maturi degli adulti". E per tutti i bimbi ci sono palloncini e spille, mentre con la seconda dose riceveranno un attestato speciale di Supereroe. Domenica prossima, 2 gennaio, si replica con una nuova giornata per i bimbi, esclusivamente su prenotazione.

Un bimbo accolto dai personaggi dei cartoni animati (foto Daga)

