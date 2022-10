L'incidente te lo puoi sempre aspettare. Un'auto che ti viene addosso allo stop, o una che ti investe in rotatoria. Ma che ti cada sul cofano un quarto di bue, proprio no. Invece è successo. Ieri mattina in via Vittorio Emanuele a Quartu Sant'Elena, un camion frigo che doveva rifornire una macelleria ha perso un “pezzo”.

O meglio: come l’operaio ha aperto il portellone il quarto di bue è caduto su un auto parcheggiata immediatamente dietro ammaccando il cofano. Il malcapitato proprietario della vettura quasi non credeva ai suoi occhi quando ha visto cosa era successo.

Tutto ovviamente si è risolto in modo pacifico: i due hanno compilato il Cid e adesso sarà l’assicurazione a pagare i danni.

La "dinamica" non è nota, ma di certo lo strano incidente ha fatto sorridere i passanti che hano visto la scena. Un po' meno allegro il proprietario dell'auto ammaccata.

