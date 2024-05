Dopo le proteste di ieri mattina nei terreni di Selargius, il sindaco di Selargius Gigi Concu ha indetto per domani alle 16,30 nell’aula consiliare del Comune un incontro aperto a tutti. Concu ha convocato per l’occasione i sindaci e i presidenti dei Consigli comunali di Quartu, Quartucciu, Settimo, Sinnai e Maracalagonis, assessori e consiglieri comunali di Selargius e i Comitati del No al progetto Terna di Selargius e Quartu.

Come è noto, da oltre un anno sul progetto Tyrrhenian Link pende il ricorso al capo dello Stato e al consiglio di Stato presentato dal comune di Selargius che chiede l'annullamento del decreto ministeriale di autorizzazione.

Motivi del ricorso sono tra l'altro, «l’eccesso di potere di Terna spa per irragionevolezza, illogicità manifesta, difetto d'istruttoria e contradditorietà, e la mancata consultazione popolare obbligatoria per legge».



