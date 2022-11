Sarà un sabato speciale nel tratto quartese del parco del Molentargius, dove studenti, scout e soci dell'Università della terza età si ritroveranno per raccogliere le olive. La giornata è coordinata dal Parco Naturale Regionale Molentargius Saline con la collaborazione dell’ Associazione per il Parco APM nell’ambito del progetto “Da uno a mille: due generazioni impegnate a favore della biodiversità”.

Si comincia alle 8,30 con i ragazzi del Convitto nazionale e dell’istituto comprensivo 2 di via Tiziano che si metteranno al lavoro insieme all’Università della terza età. Si prosegue poi nel pomeriggio alle 15,30 con i lupetti e gli esploratori del gruppo Assoraider sempre con l’Università della terza età.

Nel territorio della piana di Is Arenas sono rimaste numerose testimonianze di cui la più meritevole di interesse è proprio la presenza di centinaia di piante di olivo, spesso di grandi dimensioni, ricadenti in parte anche nei terreni di competenza del Parco. Lo scopo dell’iniziativa è valorizzare la presenza di questi esemplari che sarà anche l’occasione per riscoprire una particolare storia del passato del Parco

