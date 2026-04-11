Sarà forse la paura nata dopo i recenti episodi che hanno visto due bimbi morire soffocati con un boccone di cibo, sta di fatto che le lezioni di primo soccorso organizzate dalla Pro loco insieme al centro di formazione Colombo, questa mattina al parco Europa e in piazza IV Novembre a Quartu sono state un successo. Tantissimi, giovani e meno giovani, mamme e anziani, hanno imparato il massaggio cardiaco e la disostruzione delle vie aeree sia per i bambini che per gli adulti.

Gli istruttori abilitati hanno anche dettato le regole per allertare correttamente i soccorsi. «Siamo contenti di questa grande partecipazione, soprattutto al parco Europa complice anche la bella giornata» spiega Cristian Gitani , istruttore blsd del Centro formazione Colombo, «imparare queste manovre è fondamentale per salvare una vita. Ci sono tante cose da imparare anche su come prestare soccorso. Di recente, con l'Sos, siamo stati chiamati per un incidente che ha visto coinvolto un rider. Il ragazzo era a terra e quando arriviamo una signora tutta contenta del suo operato, ci spiega che gli aveva sistemato quattro coperte sotto la testa. Niente di più sbagliato. Se avesse avuto un trauma sarebbe morto. Non bisogna farsi prendere dalla fretta e agire come si deve».

Stefania Sitzia è stata una delle partecipanti. «Mi hanno insegnato a fare il massaggio cardiaco, non l'avevo mai fatto, è stato bello ed emozionante. Capire che così in caso di necessità puoi intervenire e salvare una vita ti fa sentire importante . Iniziative come questa dovrebbero essere ripetute più spesso». Le prossime giornate sono in programma il 18 aprile sempre alle 10 al parco Matteotti in centro in via D'Annunzio e al parco Parodi a Sant'Andrea nel litorale.

Giorgia Daga

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