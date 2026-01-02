È stato trovato purtroppo senza vita intorno alle 11 di questa mattina a Baccu Mandara, nel territorio di Maracalagonis, Roberto Pau, il cercatore di funghi di 71 anni di Quartu che risultava disperso da ieri sera.

L'allarme era scattato a seguito della richiesta di intervento rivolta ai carabinieri di Quartu da parte dei familiari che non avevano più notizie di Pau, nonostante il suo telefono risultasse raggiungibile.

Le prime ricerche condotte dai militari e concentrate sull'analisi della cella telefonica agganciata dallo smartphone hanno portato al ritrovamento dell'auto lungo la Statale 125, dove l'uomo era solito ad andare a cercar funghi.

Il corpo è stato individuato grazie a un elicottero dell'Aeronautica

Alle prime luci del giorno è arrivata sul posto una squadra di tecnici delle stazioni di Cagliari e Medio Campidano del Soccorso Alpino e Speleologico per avviare la ricerca sull'area circostante, con il supporto all'Aeronautica Militare che è intervenuta con l'elicottero del quindicesimi Stormo di Decimomannu.

Il mezzo aereo ha individuato il corpo dell'uomo. Il recupero della salma è stato effettuato dai tecnici del Soccorso Alpino.

