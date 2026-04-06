È stata ritrovata, Rita Porcu, la donna di Seui della quale si erano perse le tracce questa mattina.

La squadra A8 dei vigili del fuoco del distaccamento di Lanusei era stata inviata a Seui dal comando provinciale di Nuoro per collaborare alle ricerche della donna.

E il supporto dei componenti è stato cruciale: l’anziana era all’interno di un casolare abbandonato poco distante dalla sua abitazione, priva di conoscenza. L’intervento dei vigili del fuoco, che l’hanno consegnata ai soccorritori del 118, le ha salvato la vita: ora Rita Porcu è ricoverata in ospedale a Lanusei.

Le ricerche sono state coordinate sul posto dalla compagnia dei carabinieri di Isili, con la collaborazione di Corpo forestale e diversi enti.

© Riproduzione riservata