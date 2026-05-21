Si avvia alla conclusione “La Comunità del Buon Gusto di Quartu Sant’Elena”, il progetto di coesione sociale promosso dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e supportato dal Comune.

Lo scopo era quello di offrire occasioni di riscatto sociale ai soggetti più vulnerabili, prevenendo e contrastando comportamenti antisociali e favorendo l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche sulla cucina. Dopo un lavoro di orientamento, è stata formata la “brigata” di cucina che sotto la guida degli chef dell’Accademia del Buon Gusto, si è cimentata nell’approfondimento teorico e pratico del mestiere del cuoco. Le lezioniintroduttive, presso l’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, sono state una “preparazione” per l’attività pratica che si è svolta presso il laboratorio dell’Accademia del Buon Gusto, nella cornice del Lazzaretto di Cagliari.

I corsisti si sono cimentati nella preparazione di primi piatti, pizza, pesce, carne, dolci e dessert, cucina tradizionale sarda grazie agli insegnamenti di alcuni tra i migliori chef sardi.Il progetto, come di consueto, si conclude a Quartu il 5 giugno dalle 17 allo Spazio Pira, aperto a tutti i cittadini: i novelli cuochi daranno dimostrazione di quello che hanno imparato preparato i loro piatti.

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