Atto finale per il progetto "La Comunità del buon gusto di Quartu"Obiettivo offrire occasioni di riscatto sociale ai soggetti più vulnerabili
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Si avvia alla conclusione “La Comunità del Buon Gusto di Quartu Sant’Elena”, il progetto di coesione sociale promosso dalla Fondazione Carlo Enrico Giulini e supportato dal Comune.
Lo scopo era quello di offrire occasioni di riscatto sociale ai soggetti più vulnerabili, prevenendo e contrastando comportamenti antisociali e favorendo l’acquisizione di competenze teoriche e pratiche sulla cucina. Dopo un lavoro di orientamento, è stata formata la “brigata” di cucina che sotto la guida degli chef dell’Accademia del Buon Gusto, si è cimentata nell’approfondimento teorico e pratico del mestiere del cuoco. Le lezioniintroduttive, presso l’ex Convento dei Cappuccini in via Brigata Sassari, sono state una “preparazione” per l’attività pratica che si è svolta presso il laboratorio dell’Accademia del Buon Gusto, nella cornice del Lazzaretto di Cagliari.
I corsisti si sono cimentati nella preparazione di primi piatti, pizza, pesce, carne, dolci e dessert, cucina tradizionale sarda grazie agli insegnamenti di alcuni tra i migliori chef sardi.Il progetto, come di consueto, si conclude a Quartu il 5 giugno dalle 17 allo Spazio Pira, aperto a tutti i cittadini: i novelli cuochi daranno dimostrazione di quello che hanno imparato preparato i loro piatti.