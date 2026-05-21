Una manifestazione di interesse per la rilevazione del fabbisogno relativo a servizi, dispositivi e soluzioni tecnologiche di domotica, telesoccorso e videosorveglianza per persone anziane, fragili, con disabilità o in condizioni di ridotta autonomia. Quartu, capofila del PLUS, lancia un’indagine conoscitiva per conoscere nel dettaglio lo stato dell’arte, e decidere conseguentemente come agire nel concreto.

La solitudine degli anziani è una vera emergenza sociale e di salute pubblica. In Italia quasi un anziano su due non ha una rete di supporto in caso di bisogno. Una condizione piuttosto pericolosa, persino drammatica, anche perché, secondo alcuni studi, è causa di aumento del rischio di demenza del 50%. L’Amministrazione comunale di Quartu, capofila del PLUS Quartu-Parteolla, intende quindi raccogliere le informazioni utili alla programmazione di eventuali progettualità, interventi o misure di finanziamento dedicate all’installazione e all’utilizzo di strumenti tecnologici orientati al miglioramento della sicurezza personale e domestica.

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