A Capoterra lavori sulla strada per Macchiareddu, a luglio apre il primo tratto della nuova SulcitanaLo annuncia l’Anas, la 4 corsie sarà accessibile dall'attuale strada consortile
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A partire da martedì 26 maggio saranno avviati i lavori di riqualificazione del tracciato dell'ex strada consortile di collegamento tra il nuovo e il vecchio tracciato della strada statale 195 "Sulcitana", nel territorio comunale di Capoterra.
Il tratto interessato dagli interventi, la strada consortile di Macchiareddu che assumerà la denominazione di strada statale 195 Dir "Bretella di Capoterra", si estende per circa 2 chilometri.
Secondo quanto comunica l’Anas i lavori, per un investimento complessivo di circa 800mila euro, prevedono il rifacimento della pavimentazione stradale con la risagomatura delle pendenze e il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale.
Per consentire l'esecuzione degli interventi sarà istituito il senso unico alternato su tratti non superiori ai 400 metri, nella fascia oraria compresa tra le 7 e le 19.
Le attività di rifacimento della pavimentazione, la cui conclusione è prevista entro i primi dieci giorni di luglio, rientrano nell'ambito dei lavori di completamento del lotto 1 della "Nuova Sulcitana", la cui apertura al traffico è prevista entro l'estate.
(Unioneonline/A.D)