Ancora nessuna traccia di Rita Porcu, la donna scomparsa questa mattina da Seui.

Al calare della sera si sono intensificate le ricerche: oltre alla Forestale, i volontari della Protezione civile di Sadali, i carabinieri di Seui e tanti volontari del paese sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco, un elicottero dei carabinieri e una squadra cinofila.

Una battaglia contro il tempo per ritrovare e soccorrere la donna prima del calare della notte.

Rinnovati gli appelli a segnalare ai carabinieri oppure al sindaco Fabio Moi eventuali avvistamenti.

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