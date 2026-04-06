Seui, squadre a terra e elicottero in volo per le ricerche di Rita PorcuPattugliamenti dei carabinieri dall’alto ma nessuna traccia della donna scomparsa
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Ancora nessuna traccia di Rita Porcu, la donna scomparsa questa mattina da Seui.
Al calare della sera si sono intensificate le ricerche: oltre alla Forestale, i volontari della Protezione civile di Sadali, i carabinieri di Seui e tanti volontari del paese sono arrivati una squadra dei vigili del fuoco, un elicottero dei carabinieri e una squadra cinofila.
Una battaglia contro il tempo per ritrovare e soccorrere la donna prima del calare della notte.
Rinnovati gli appelli a segnalare ai carabinieri oppure al sindaco Fabio Moi eventuali avvistamenti.