Tre nuovi barracelli per la compagnia di SarrochSale ora a quindici il numero totale degli agenti guidati dal capitano Alessio Girau
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Tre nuovi agenti per la compagnia barracellare di Sarroch. Hanno giurato in Municipio davanti all’amministrazione comunale e ora sono pronti a dare il proprio contributo nelle importanti attività svolte quotidianamente dai barracelli.
Con l’ingresso nella compagnia dei tre nuovi agenti – Tommaso Cannas, Deborah Pilia e Michele Spano - sale ora a quindici il numero totale delle donne e degli uomini guidati dal capitano Alessio Girau. Controllo del territorio, protezione civile, viabilità, lotta agli incendi: i barracelli rappresentano da anni un valido supporto ai carabinieri e alla polizia locale di Sarroch.
Durante la cerimonia del giuramento, avvenuta nell’Aula consiliare, il capitano Girau ha accolto i nuovi agenti all’interno della compagnia: «A loro rivolgo il mio benvenuto nel Corpo e l’augurio di svolgere questo incarico con senso di responsabilità, spirito di servizio e attaccamento al territorio.
Un particolare ringraziamento va al sindaco, Angelo Dessì, e all’assessore alle Politiche ambientali, Luca Tolu per l’attenzione dimostrata nei confronti della compagnia in questi anni, e per l’auspicio di un incremento delle risorse, fondamentale per garantire un servizio sempre più efficace a tutela della comunità».