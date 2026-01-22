Dopo la chiusura al traffico della Strada statale 195 in seguito ai danni provocati dall’uragano Harry, da questa mattina il traffico dei veicoli provenienti e diretti verso il capoluogo è stato dirottato sulla strada consortile di Macchiareddu, principale arteria dell’area industriale.

Barbara Porru, presidente del Consorzio industriale di Cagliari, ha partecipato ieri a un incontro con Anas, Città metropolitana e prefetto per garantire la riapertura della Sulcitana dal tratto compreso tra Capoterra e la rotatoria per Macchiareddu, dove poi è stato deciso di dirottare il traffico.

«Siamo lieti di aver contribuito a risolvere temporaneamente il problema della viabilità della costa sud-occidentale dell’Isola - ha detto la presidente Porru -, ma la strada consortile non può essere considerata un’alternativa. Il traffico spropositato di questa mattina ha messo in evidenza ancora una volta le condizioni disastrose in cui versa la strada più importante di Macchiareddu. Per la sistemazione occorrono risorse importanti, il Cacip non può farsi carico di questi lavori, ecco perché auspichiamo quanto prima che la Regione metta a disposizione i finanziamenti necessari per rendere l’asse viaria consortile finalmente sicura».

