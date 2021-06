Sono in totale 11 le persone (dieci maggiorenni e una minorenne) sospettate di gestire il ricco traffico di stupefacenti fra Capoterra e Cagliari scoperto in un’indagine che ha coinvolto i carabinieri della Compagnia di Cagliari, supportati da rinforzi giunti da tutta la Provincia, con la collaborazione dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e del Nucleo Cinofili di Cagliari.

I militari da tempo tenevano i sospettati sotto controllo: stanotte 150 carabinieri sono passati all'azione, blindando Capoterra e immediati dintorni con posti di blocco col supporto di un elicottero dell'Elinucleo Carabinieri di Elmas.

LO STUPEFACENTE E IL DENARO – Nell'abitazione del fornitore del gruppo è stata trovata una macchina conta-soldi e un apparato per metterli sottovuoto in cospicui blocchi. Due dei perquisiti trovati all'interno dello stesso appartamento erano in possesso di 1.359 grammi di marijuana, di 5,08 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione, nonché materiale per il confezionamento e la somma in contanti di 7.752,21 euro.

Un terzo destinatario di decreto di perquisizione è stato trovato in possesso di 4,26 grammi di cocaina, di materiale per l'imballaggio, di una confezionatrice per il sottovuoto, di 2 bilancini di precisione e della somma in contanti di 220 euro. Un altro degli arrestati aveva con sé 91,2 grammi di hashish, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione. Un altro deteneva 92,49 grammi di cocaina, 104,85 grammi di hashish, 1,7 grammi di infiorescenza di marijuana, un bilancino di precisione nonché la somma in contanti di 185,60 euro.

Un giovane durante i controlli ha lanciato un borsello dalla finestra nel tentativo di disfarsi dei contanti: alla fine delle perquisizioni si è dimostrato essere il detentore di 2.423 grammi di cocaina pura da tagliare (2, 423 kg), 4.090 grammi di hashish (poco più di quattro kg), una confezionatrice per il sottovuoto, una "conta-banconote", materiale per il confezionamento, 4 bilancini di precisione nonché la somma contante di 128.320 euro.

Un altro degli indagati è stato trovato in possesso di una pistola revolver calibro 38 special Taurus, unitamente a 17 cartucce e 6 bossoli, tutto sottoposto a sequestro. Quantitativi minori di sostanze stupefacenti sono stati rinvenuti e sequestrati nella disponibilità degli altri indagati. Gli arrestati attendono ora nel carcere di Uta l'udienza di convalida degli arresti.

(Unioneonline/D)

© Riproduzione riservata