L’elicottero in volo di mattina presto, decine di pattuglie dei carabinieri in giro per il paese per eseguire una serie di perquisizioni. Così si è svegliata stamattina Capoterra per una grossa operazione dei militari della stazione del paese e del nucleo investigativo provinciale.

Nel blitz sono stati sequestrati quasi otto chili di droga (due di cocaina in panetti) e 130mila euro: sette giovani (una è minorenne) sono stati arrestati.

L’inchiesta, coordinata dal pm Giangiacomo Pilia, è scattata l’anno scorso per far luce su una serie di pestaggi nel paese. Si è così arrivati a scoprire un probabile traffico di droga.

Stamattina, come disposto dalla procura, sono stati eseguite diverse perquisizioni. Una in particolare, a casa di un trentenne, ha permesso di recuperare due chili di cocaina e quattro di hascisc. Trovati anche 130mila euro.

Nelle altre abitazioni sono state sequestrate numerose dosi di droga (cocaina, hascisc e marijuana). Oltre al trentenne sono così finiti in manette altri cinque giovani tra i 19 e 21 anni e una minorenne, fidanzata di uno degli indagati. Le indagini vanno avanti.

