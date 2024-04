Sulla costa sud orientale della Sardegna tanti villeggianti e bagnanti del sabato e della domenica con rientro a casa a tarda sera. Dal litorale di Quartu sino a Germeas, Torre delle Stelle, Villasimius e Costa Rei sono stati in tantissimi a fare il primo bagno della stagione grazie a due giornate con temperature estive.

Primo tuffo per Laura Pitti, arrivata da Roma con figli e marito. «Mare stupendo: ha deciso di stare in Sardegna per alcuni giorni in attesa dell'estate. Poi tornerà a fine aprile per la Sagra degli agrumi a Muravera. Una occasione per gustare il vero folclore isolano».

Giuseppe Lai, cagliaritano emigrato in Lussemburgo. «Sono tornato per ritrovare i familiari. Ma è stata anche l'occasione per fare un tuffo al mare grazie a questo magnifico sole: acqua tiepida e bei tuffi. Un bel ricordo da portare in Lussemburgo». Ovviamente è solo l'inizio. Anche da queste parti si sogna una stagione da record. Anche se il caro biglietto fa paura a chi in Sardegna ci deve arrivare.

