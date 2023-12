Le folate di vento hanno lasciato il segno anche a Torre delle Stelle dove un grosso pino è finito sulla strada, danneggiando anche il muro di recinzione di una villetta.

Per fortuna in quel momento non transitavano in via Acquario, angolo con la via Del Mare, né auto, né pedoni.

Nella mattinata si provveduto a liberare la strada con le motoseghe. Il vento ha interessato con particolare violenza l’intero litorale ma anche l’interno.

© Riproduzione riservata