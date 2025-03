Cambia la segnaletica stradale con l'avvio dei lavori di sistemazione di alcune strade nella località turistica di Torre delle Stelle: da lunedì 10 marzo, la circolazione veicolare sarà vietata in via Sagittario e in via Scorpione, ricadenti nel territorio comunale di Sinnai.

Già firmata l'ordinanza che prevede lo sbarramento e l’istituzione del divieto di transito in via Scorpione, nel tratto compreso tra l’area destinata a ecocentro comunale di Maracalagonis e via Sagittario.

Lo stesso provvedimento (eccetto frontisti) interesserà via Schedia, nel tratto compreso tra via Stella Polare e via Sagittario. Prevista anche l’istituzione del divieto di fermata in ambo i lati di via Saturno, Schedia e Stella Polare.

