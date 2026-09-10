Una visita inaspettata quella di qualche ora fa del cardinale Angelo Bagnasco all’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili. In mattinata il porporato era nella Colonia Penale e, accompagnato dal sindaco Luca Pilia ha fatto una breve visita al nosocomio accompagnato dal cappellano Don Antonello Demurtars il dirigente Asl Sergio Laconi, alla presenza dei volontari dell’Avo e dal qualche cittadino che è venuto a conoscenza della sua presenza.

Il cardinale Bagnasco ha ascoltato le parole di tutti, le problematiche legate all’ospedale e in particolare la mancanza dei medici. Nel breve tempo della visita ha voluto visitare i degenti della medicina, è entrato nella diabetologia, nell’oncologia e nel pronto soccorso. Nei corridori ha stretto le mani a chiunque incontrava e dato una parola di incoraggiamento a tutti.

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