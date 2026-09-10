Una serata all'insegna della musica, del divertimento e dello spettacolo, pensata soprattutto per i bambini e per le loro famiglie. Sabato 12 settembre, a partire dalle 21.30, Piazza Italia ospiterà “Il Mini Circo”, lo spettacolo itinerante presentato dall'organizzazione Il Laboratorio delle Favole di Vittorio Medini. Un appuntamento che porterà nel cuore del paese l'atmosfera del circo, tra acrobazie, giocoleria, animazione e personaggi amatissimi dai più piccoli. Il programma è pensato per unire la tradizione dell'arte circense alle forme di intrattenimento più moderne, con musica e momenti dedicati al coinvolgimento diretto del pubblico.

Tra le attrazioni della serata ci saranno gli artisti circensi, i giocolieri e gli animatori, insieme allo spettacolo di Elsa e delle sue bolle di sapone giganti, destinato a trasformare la piazza in un piccolo mondo incantato. Spazio anche alla musica e al ballo con la Baby Dance con Rumi, pensata per coinvolgere i bambini e farli divertire a ritmo di musica. A completare la serata sarà la presenza di numerose mascotte a grandezza naturale, con alcuni dei personaggi più conosciuti e amati dai bambini: da Super Mario a Stitch, dai Pigiamini ai Puffi, passando per Minecraft, Olaf e Barbie. Per i piccoli spettatori ci sarà inoltre un'area foto dedicata, dove potranno scattare una foto ricordo insieme a Stitch e agli altri personaggi.

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