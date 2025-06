Al via dal 1 luglio al via l’innaffiatura delle strade non pavimentate di Torre delle Stelle. Fra queste anche la via Aldeberan, fra le più trafficate del villaggio. Lo assicura la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda: «L'innaffiatura sarà fatta tutti i giorni: abbiamo a disposizione 500mila euro con proseguire il piano di pavimentazione delle strade del villaggio. Ovviamente non bastano: siamo impegnati sui lavori finanziati e a reperire altri fondi: il nostro obiettivo è accelerare i tempi per cercare di eliminare ogni disagio».

Della via Aldeberan si è occupata la Nuova associazione Torre delle stelle che si è rivolta anche alla Asl che ha riposto sollecitando sia l'innaffiatura che piazzando lungo il tragitto i dissuasori per costringere gli automobilisti che non rispettano le regole, a rallentare per evitare situazioni di pericolo.

