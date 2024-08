Torna domani a Domus de Maria la Sagra della vitella, appuntamento organizzato dalla Pro loco giunto alle 22esima edizione. Decine di spiedi pronti a girare su un letto di brace, centinaia di turisti che in fila attenderanno il proprio turno per gustare la prelibata carne di vitella: tutto pronto in paese per uno dei momenti più attesi dell’estate mariese.

L’appuntamento organizzato dalla Pro loco, guidata dalla presidente Roberta Piddiu, è in piazza Is Argiolas, dove a partire dalle 20 sarà possibile degustare i piatti preparati per solleticare il palato dei residenti e dei tanti vacanzieri presenti a Chia.

Nulla è stato lasciato al caso, per invitare gli ospiti a fare a meno dell’auto ed evitare lo stress di trovare un parcheggio la Pro loco ha organizzato un servizio di bus navetta che collegherà il centro abitato di Domus de Maria alla zona residenziale di Chia. Buon cibo, un bicchiere di vino ma anche tanta buona musica: la serata sarà allietata dal concerto del cantante Beppe Dettori.

