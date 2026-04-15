Torna domani a Quartu il Chip Day, per promuovere il benessere animale e combattere il randagismo. L'appuntamento è dalle 9 alle 11,30 al parco Matteotti in via D'Annunzio. L'iniziativa è promossa dal Comune in collaborazione con il servizio veterinario dell'Asl, con gli operatori del canile Shardana e con i volontari del territorio.

Sarà possibile applicare il microchip a cani gratuitamente e iscriverli all’anagrafe canina. All’iniziativa saranno presenti anche la Garante comunale degli animali Donatella Perseo e le Guardie Zoofile OIPA Cagliari. Per partecipare al Microchip Day è sufficiente presentarsi con il proprio cane (o i propri cani) e con un documento di identità. Saranno distribuiti anche piccoli gadget, pensati sia per i padroni sia per i loro amici a quattro zampe.

L’iniziativa è aperta non solo ai residenti a Quartu, ma anche ai proprietari di cani dei Comuni limitrofi. Attualmente sono due i progetti dell'amministrazione per promuovere il benessere animale: uno è dedicato alla sterilizzazione gratuita, realizzato in collaborazione con l’associazione Effetto Palla e destinato a cani degli ovili e di proprietà, nonché di gatti anch’essi di proprietà e di colonie feline non riconosciute; l’altro mira alla promozione delle adozioni degli amici a 4 zampe attualmente ospiti del canile convenzionato comunale, è destinato alle associazioni animaliste e permette di usufruire di un contributo economico una tantum in base alla misura e all’età del proprio animale.

«Promuovere il benessere animale», ha detto il sindaco Graziano Milia, «significa anche rafforzare il senso civico della nostra comunità. Iniziative come queste aiutano a diffondere maggiore consapevolezza e responsabilità, coinvolgendo attivamente cittadini e associazioni in un percorso condiviso . D’altronde i rifugi, per quanto ben tenuti, non possono sostituire l’affettività domestica: le politiche di adozione messe in atto dall’amministrazione mirano appunto a dar loro questo tipo di benessere, e i risultati premiano questo nostro impegno».

© Riproduzione riservata