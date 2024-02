Inquilini in fuga dalle loro case, due stanze inagibili e tanta paura.

Notte movimentata a Quartu per un incendio in via Sant’Antonio: qualcuno ha dato fuoco a un cumulo di spazzatura sotto i pilotis di una palazzina e il fumo ha raggiunto gli appartamenti al primo piano obbligando due famiglie ad abbandonarli.

Sono arrivati i vigili del fuoco con diversi mezzi per domare l’incendio. Le operazioni non sono state semplici perché il fuoco e il calore hanno provocato danni importanti a due stanze delle abitazioni. Locali poi dichiarati inagibili.

Sul posto il 118 per tre intossicati lievi ma nessuno è stato portato in ospedale.

Il rogo quasi certamente è di natura dolosa, sull’episodio stanno indagando le forze dell’ordine.

