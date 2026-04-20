Tamponamento a catena a Monastir: coinvolte più auto, traffico in tiltSul posto sono intervenute cinque ambulanze
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Questa mattina, all’uscita di Monastir, vicino al distributore di benzina, si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto diverse vetture.
Sul posto sono intervenute cinque ambulanze per prestare soccorso alle persone coinvolte. Dopo i controlli effettuati dal personale sanitario, nessuno è risultato in pericolo di vita.
L’incidente ha causato disagi alla circolazione, con una lunga coda di veicoli che si è formata lungo il tratto interessato.
Sono in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto.