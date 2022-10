Taglio del nastro per La via del Mare, il nuovo centro commerciale naturale di viale Colombo a Quartu Sant'Elena che riunisce oltre cinquanta attività dalla rotatoria all'incrocio con via Marconi, fino al lungosaline.

Per l'inaugurazione, trasmessa in diretta da Radiolina, è arrivato anche Spiderman. Animazione per i bambini, zucchero filato, balli sardi, promozioni e sconti nei negozi.

Ogni attività ha esposto i propri prodotti all'esterno dei locali e organizzato delle degustazioni. "Siamo molto contenti di essere riusciti ad organizzare tutto questo”, dice Marina Cuccu di Marina Profumeria, “questo centro commerciale naturale è un'opportunità che si è creata dopo averla cercata per tanto tempo. È bello che sia coinvolta tutta la strada”.

Era solo il debutto: tante altre iniziative sono previste nei prossimi mesi.

