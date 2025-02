Arriva da Quartu Sant'Elena la principale giocata vincente nell'ultima estrazione del SuperEnalotto, il concorso numero 26 di venerdì 14 febbraio. Non è stato centrato il 6, che dà diritto al jackpot, ma il fortunato vincitore ha realizzato un 5 che vale ben 65.913,21 euro.

La giocata è stata realizzata alla tabaccheria Desogus, in viale Colombo 137. La combinazione vincente è stata 18 – 30 – 40 – 52 – 60 – 71 – J 65 – SS 70. Da capire se si tratti di un residente a Quartu, così come se sia uno scommettitore assiduo. La vittoria è notevole: come da dati Sisal, la probabilità di vincita di un 5 è una su 1.250.230, con una quota media attesa di poco meno della metà di quanto realizzato a Quartu (32.000 euro).

A livello nazionale c'è grande attesa per il concorso di domani, martedì 18 febbraio, con il jackpot salito a 74,7 milioni. L'ultimo 6 è stato centrato a Riva del Garda lo scorso 15 ottobre, con una schedina da 3 euro che ha portato 89,2 milioni.

La settimana scorsa era stata Tortolì in Sardegna a festeggiare con un altro 5, dalla cifra però inferiore: 22.173,77 euro. Nel Cagliaritano, il concorso del 27 dicembre aveva portato 41.536,17 euro a Monserrato.

