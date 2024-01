Implementazione della segnaletica verticale in diverse strade del centro abitato, l’installazione di due box-velox: la polizia locale ha dato il via a una serie di interventi per migliorare la sicurezza di pedoni e automobilisti.

Roberta Maxia, comandante della polizia locale, si concentra sull’installazione dei sistemi che misurano la velocità dei veicoli: «Entreranno in funzione in via Serpentara e in via Trento, questa attività verrà avviata in via sperimentale per qualche mese, a partire da febbraio. Daremo ampia divulgazione della loro attivazione, e verrà pubblicato il calendario con le date e le strade dove verrà effettuati i controlli. Le postazioni saranno segnalate con l’apposito segnale stradale prescritto dalle norme, verranno installati anche nuovi cartelli di indicazione del limite di velocità e cartelli di indicazione della postazione di controllo: lo strumento verrà utilizzato sempre sotto il controllo degli agenti in divisa. L’obbiettivo delle attività di controllo è quello di salvaguardare il pedoni e gli automobilisti e ridurre gli incidenti stradali legati all’alta velocità».

