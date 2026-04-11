Nuovo prestigioso traguardo per la cantina dei Nuovi Poderi di Sisini, realtà vitivinicola della Trexenta guidata dalla famiglia Giuntelli. Il vino Fadas 2025, Isola dei Nuraghi IGT da uve Syrah in purezza, ha conquistato la medaglia d’oro al Concours Mondial de Bruxelles 2026, uno dei concorsi enologici più autorevoli a livello internazionale. Il Concours Mondial de Bruxelles è una competizione itinerante che ogni anno riunisce migliaia di vini provenienti da decine di Paesi, valutati da una giuria internazionale composta da esperti del settore — enologi, sommelier, buyer e giornalisti — attraverso degustazioni rigorosamente alla cieca. Solo una parte limitata dei campioni ottiene una medaglia, rendendo i riconoscimenti particolarmente selettivi e ambiti.

Un risultato che si inserisce in un percorso di crescita costante: la cantina, nata poco più di quindici anni fa tra i campi di Sisini, frazione di Senorbì, si è già distinta in importanti concorsi internazionali, portando a casa numerosi riconoscimenti. Il Fadas 2025 è un vino fermo, non barricato, che punta su immediatezza e bevibilità.

La scelta di valorizzare vitigni e territori, unita a tecniche moderne di vinificazione, è alla base della filosofia produttiva dei Nuovi Poderi. Un approccio che negli anni ha permesso all’azienda di trasformare terreni un tempo abbandonati in una realtà produttiva capace di imporsi anche fuori dall’Isola. «Questo risultato è la conferma del lavoro che portiamo avanti ogni giorno: crediamo nel nostro territorio e nei suoi vini, e vogliamo continuare a farli conoscere sempre di più», sottolinea Marco Giuntelli, che manda avanti l’azienda insieme al figlio Luigi, alla moglie Silvia e ad alcuni fidati collaboratori.

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