Il Comune di Burcei ha deciso di garantire interventi per la tutela della salute e del benessere psicofisico della popolazione, in particolare di quella delle fasce deboli. L’obiettivo, come si legge nella delibera della Giunta comunale, «è quello di dare a tutti la possibilità di praticare quelle attività sportive che garantiscono una pluralità di benefici per il corpo e per la mente, garantendo anche una importante funzione di aggregazione sociale e di contrasto all’emarginazione in particolare delle persone con disabilità».

Purtroppo non tutte le discipline sportive possono essere svolte in paese per mancanza di strutture adeguate per la disciplina sportiva richiesta.

Il contributo, che potrà essere assegnato in base all’Isee, potrà essere assicurato a favore di residenti da almeno un anno, iscritti a società sportive riconosciute dal Coni o presso associazioni sportive aderenti o riconducibili a enti di promozione sportiva e che tale disciplina non sia praticata da una società sportiva operante a Burcei.

© Riproduzione riservata