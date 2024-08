Si è riunita giovedì 8 agosto, al Comune di Dolianova, la Conferenza dei capigruppo, richiesta dai consiglieri Andrea Stocchino e Stefania Frigau, per stabilire la convocazione di un Consiglio comunale straordinario per discutere sulla presentazione, da parte della società Sedda Perdonau Wind srl, di un progetto che prevede l’installazione di parco eolico da 78 MW nel territorio di Dolianova, Sant’Andrea Frius, San Nicolò Gerrei e Serdiana. La proposta della seduta consiliare è stata avanzata dai consiglieri di minoranza con l’auspicio che sia ampiamente partecipata dagli abitanti: all’ordine del giorno l’individuazione di un percorso condiviso portatore degli interessi dei cittadini del territorio, utile e necessario ad impedire che le attività speculative possano avere il sopravvento, documento che dovrà essere presentato improrogabilmente entro il 24 agosto alla Regione che a sua volta dovrà inoltrarlo al Ministero dell’Ambiente entro il 28 agosto. Compito degli uffici comunale redigere il documento, in concerto con la parte politica.

L’idea progettuale della Sedda Perdonau Wind srl, di cui si conoscono le linee generali dal lontano 2021, prevede l’installazione di 13 pale. La società energetica ha presentato una richiesta ufficiale di valutazione di impatto ambientale al Ministero dell’Ambiente il 30 maggio e le amministrazioni coinvolte, entro il 24 agosto, dovranno avanzare eventuali osservazioni alla Regione. Durante la seduta di Consiglio, a cui potranno assistere, ma non partecipare i cittadini, saranno esplicitate le posizioni delle amministrazioni in relazione alla realizzazione del parco.

«In qualità di Consiglieri ci rammarichiamo profondamente che non sia stata consentita una discussione democratica durante il Consiglio di lunedì, così come sta avvenendo in altri Comuni dell’Isola: il parere dei comitati, delle attività produttive e cittadini su un tema così importante sarebbe stato fondamentale. Come minoranza ci adopereremo per raccogliere quante più firme per la legge di iniziativa popolare Pratobello 24».

