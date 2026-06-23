Sorpreso mentre cercava di rubare alcuni attrezzi da lavoro custoditi all’interno di un’auto in sosta, avrebbe reagito scagliando una sega circolare contro il proprietario del veicolo. Per questo un disoccupato di 54 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di rapina impropria.

L’episodio è avvenuto nelle prime ore della notte a Quartu Sant’Elena. Secondo quanto ricostruito dagli uomini dell’Arma della Sezione Radiomobile, l’uomo si sarebbe introdotto in un’auto parcheggiata nel centro cittadino per rubare gli attrezzi custoditi al suo interno. Il proprietario del mezzo però si è accorto dell’accaduto ed è intervenuto, cogliendo il 54enne sul fatto.A quel punto il l’uomo avrebbe reagito violentemente lanciando contro la vittima una sega circolare appena presa dall’abitacolo.

Nonostante l’aggressione, il proprietario dell’auto, aiutato da alcuni passant, è riuscito a bloccare l’uomo e a trattenerlo fino all’arrivo dei carabinieri, che hanno arrestato il presunto responsabile. Al termine delle formalità di rito, il 54enne è stato posto agli arresti domiciliari.

(Unioneonline/v.f.)

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