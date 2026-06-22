La Giunta comunale di Maracalagonis è stata presentata stasera in Consiglio, alla sua prima seduta dopo il voto del sette e otto giugno scorso.

Questi gli assessori comunicati dalla sindaca Francesca Fadda dopo il giuramento: Maria Paola Corona ha ricevuto l'incarico di vice sindaca e assessora alle Politiche Sociali del Benessere e della Famiglia; Francesco Pinna assessore alla Politica Urbana e Viabilità, Tutela e Gestione del patrimonio stradale, Attività Produttive, Commercio, Artigianato e Sisas.

Salvatore Angioni è l'assessore allo Sport, Tutela e Gestione del patrimonio sportivo e Promozione del territorio costiero e montano. Elio Ghironi è l'assessore ai Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici; Maria Maddalena Serra è l'assessora alla Cultura, Spettacoli e Grandi Eventi.

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