Tredici chili di droga sono stati sequestrati dalla Guardia di Finanza a Sestu, dove un uomo di 47 anni è stato arrestato.

I militari del Comando Provinciale di Cagliari, nell’ambito di unservizio di controllo del territorio, hanno fermato l’uomo a bordo di un’auto. Un 47enne italiano, residente a Sestu, senza patente e apparso subito nervoso e agitato. Un comportamento che ha insospettito i militari, che hanno deciso di accompagnarlo nella sua abitazione per sottoporla a perquisizione.

Neanche il tempo di entrare e già si sentiva un forte odore di droga, così sul posto sono arrivate le unità cinofile “Abba” e “Quilly”, che hanno portato al ritrovamento di 11,5 chili di hashish e 1,5 di marijuana, oltre a bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

La droga era suddivisa in 137 panetti, tutti nascosti tra cucina e camera da letto, pronti per essere venduti nelle piazze di spaccio del Cagliaritano. Avrebbero fruttato circa 150mila euro.

Per il 47enne sono scattate subito le manette, è accusato di traffico e detenzione di stupefacenti.

(Unioneonline)

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