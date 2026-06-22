L’ufficio postale di San Vito ha riaperto al pubblico. Sono infatti terminati gli interventi di ammodernamento e ristrutturazione della sede di via Nazionale, finalizzati ad accogliere anche i principali servizi della pubblica amministrazione grazie a Polis, l’iniziativa di Poste Italiane per promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei settemila comuni con meno di quindicimila abitanti.

Diversi gli interventi: tra i principali nuovi arredi e colori per la sala che accoglie i clienti, un percorso orizzontale in rilievo per agevolare la clientela ipovedente e soluzioni a basso impatto ambientale come, ad esempio, il nuovo impianto di illuminazione a led che consente un miglioramento del comfort visivo e un sensibile risparmio energetico.

Per quanto concerne i nuovi servizi della pubblica amministrazione, grazie alla convenzione firmata tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy, anche i cittadini di San Vito possono richiedere o rinnovare il passaporto presentando la documentazione direttamente allo sportello, senza doversi recare in questura, con la possibilità di riceverlo a domicilio.

Disponibili in sede anche i certificati anagrafici oltre ai servizi Inps come, ad esempio, il cedolino della pensione, la certificazione unica e il modello “OBIS M”. L’ufficio postale di San Vito è a disposizione dei cittadini con il consueto orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

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