La vicenda sportiva e umana del portiere di San Gavino che dal paese del Medio Campidano è riuscito ad arrivare nell’Olimpo del calcio con oltre 100 presenze in serie A tra Cagliari, Torino e Verona e un’impresa storica: Copparoni è stato il primo portiere italiano a parare un rigore a Diego Armando Maradona quando indossava la maglia del Torino.

A lui è dedicato il libro scritto a quattro mani da Mario Fadda e Umberto Oppus che sarà presentato venerdì prossimo alle 19 a Soleminis nel giardino di Casa Corda Spada. All’incontro, inserito all’interno degli appuntamenti del Festival letterario “Dialoghi d’autore”, sarà presente Mario Fadda che dialogherà con la bibliotecaria Mena Maffei.

Prevista la partecipazione del responsabile del museo rossoblù Simone Gallus.

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