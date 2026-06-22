Capoterra, nuovo Open Day per la Carta d’Identità ElettronicaAppuntamento il 27 giugno
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo il successo registrato in occasione del primo open day dedicato alla carta d’identità elettronica, il Comune ha deciso di replicare l’iniziativa per offrire a un numero ancora maggiore di cittadini l’opportunità di richiedere o rinnovare il documento.
La nuova giornata straordinaria di apertura degli uffici comunali è in programma per sabato 27 giugno, dalle ore 9 alle ore 16.
«L’iniziativa – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, nasce con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi anagrafici e favorire il passaggio alla carta d’identità elettronica, sempre più utilizzata dai cittadini per l’identificazione e l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione».
Per consentire una gestione ordinata delle richieste e garantire il completamento di tutte le pratiche entro l’orario di chiusura, il Comune invita i cittadini a presentarsi entro le ore 15 per effettuare la registrazione.
«L’open day – dice Garau -, rappresenta un ulteriore servizio messo a disposizione della comunità, pensato per rispondere alle esigenze dei cittadini e ridurre i tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità elettronica».