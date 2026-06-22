Dopo il successo registrato in occasione del primo open day dedicato alla carta d’identità elettronica, il Comune ha deciso di replicare l’iniziativa per offrire a un numero ancora maggiore di cittadini l’opportunità di richiedere o rinnovare il documento.

La nuova giornata straordinaria di apertura degli uffici comunali è in programma per sabato 27 giugno, dalle ore 9 alle ore 16.

«L’iniziativa – spiega il sindaco, Beniamino Garau -, nasce con l’obiettivo di agevolare l’accesso ai servizi anagrafici e favorire il passaggio alla carta d’identità elettronica, sempre più utilizzata dai cittadini per l’identificazione e l’accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione».

Per consentire una gestione ordinata delle richieste e garantire il completamento di tutte le pratiche entro l’orario di chiusura, il Comune invita i cittadini a presentarsi entro le ore 15 per effettuare la registrazione.

«L’open day – dice Garau -, rappresenta un ulteriore servizio messo a disposizione della comunità, pensato per rispondere alle esigenze dei cittadini e ridurre i tempi di attesa per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità elettronica». 

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