Monserrato, risolto il guasto in via Decio MureL’assessore: I problemi erano dovuti a una perdita nella condotta»
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Intervento straordinario di Abbanoa in via Decio Mure, nella giornata di venerdì, per riparare una perdita alla condotta idrica, con i tecnici che sono entrati in azione per eseguire i lavori di manutenzione necessari.
Durante le operazioni si sono verificate alcune temporanee interruzioni nell’erogazione dell’acqua nelle abitazioni della zona interessata. L’intervento si è concluso con esito positivo e la situazione è tornata alla normalità già nel corso della giornata.
Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Raffaele Nonnoi, che ha voluto sottolineare la rapidità dell’intervento da parte dell’ente: «Abbanoa è intervenuta con grande tempestività a seguito delle nostre segnalazioni. I tecnici hanno individuato e risolto rapidamente il problema, limitando al minimo i disagi per i cittadini. Ora la situazione è completamente rientrata».