Sono concentrate attorno alla pineta di Sinnai le ricerche di Teseo Cocco, 56 anni di Settimo San Pietro, scomparso venerdì scorso. Mobilitati oggi anche i Vigili del fuoco volontari e la Protezione civile.

Nei giorni scorsi qualcuno avrebbe segnalato la probabile presenza dell'uomo ai confini tra i territori di Settimo e Sinnai, zona vicina alla pineta. Da qui anche l'operazione in corso da questa mattina.

Venerdì mattina Teseo Cocco è uscito di casa a piedi, senza fare rientro. Preoccupati, i familiari, avevano denunciato la scomparsa dell'umo facendo scattare le ricerche, ancora senza esito. L’appello: l'uomo, alto un metro e 70 centimetri, quando è uscito di casa indossava una maglietta grigia, pantalone della tuta scuro con bande bianche, scarpe sportive nere. Chi lo avesse visto o avesse sue notizie è pregato di segnalarlo in qualsiasi modo.

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