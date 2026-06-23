Un momento di confronto e approfondimento dedicato alle opportunità offerte dalla transizione energetica alle piccole e medie imprese. Si terrà domani, nella Sala Seminari del Centro Servizi Cacip di Macchiareddu, l'evento informativo promosso dal Servizio Energia ed Economia Verde dell'Assessorato dell'Industria della Regione Sardegna in collaborazione con Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

L'iniziativa rappresenta la quinta tappa del Piano nazionale di sensibilizzazione e assistenza alle PMI nel percorso di transizione energetica, realizzato da Enea in collaborazione con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. L'obiettivo è fornire alle imprese strumenti concreti per migliorare l'efficienza energetica, ridurre i consumi e aumentare la competitività nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità ambientale.

I lavori prenderanno il via alle 9 con i saluti istituzionali dell'assessore regionale dell'Industria, Emanuele Cani, e del consigliere di amministrazione di Enea, Michele Ennas. Nel corso della mattinata saranno illustrati i principali strumenti e le misure messe a disposizione da Enea e dalla Regione Sardegna a sostegno delle PMI che intendono investire nell'efficientamento energetico.

Spazio anche al confronto diretto tra istituzioni, imprese, associazioni di categoria e professionisti attraverso una tavola rotonda dedicata alle sfide e alle opportunità della transizione energetica nel tessuto produttivo regionale.

«L'iniziativa acquisisce particolare rilievo nel contesto delle strategie d'intervento dell'assessorato dell'Industria – ha sottolineato l'assessore Cani – perché consente di ribadire l'impegno nel promuovere l'efficienza energetica attraverso un approccio sistemico che sviluppi un mix di soluzioni energetiche, ottimizzando la competitività delle imprese anche in termini economici e di neutralità climatica». L'evento è inoltre accreditato ai fini della formazione professionale dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari e dall'Ordine dei Periti Industriali di Cagliari, con il riconoscimento di due crediti formativi.

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